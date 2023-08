Un troisième délai de grâce pour la déclaration des biens immobiliers

Nouveau report, le troisième, de la date limite de déclaration des biens immobiliers: les propriétaires ont désormais jusqu'au 10 août pour boucler leur déclaration et non plus jusqu'à mardi minuit, a annoncé le ministère de l’Économie.

Il s'agit de "permettre à tous les propriétaires une déclaration sereine" et d'"assurer une juste taxation des contribuables" après deux reports dus à l'afflux de déclarations, a avancé le ministère.