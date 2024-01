Un vaste projet de divertissement immersif au château d'Emmaburg à la Calamine

Fin 2022, la Communauté germanophone avait acquis ce joyau du patrimoine médiéval, pour un montant de 2,1 millions d'euros, dans le cadre de la protection des monuments et sites. La Communauté germanophone n'avait pas la volonté d'exploiter les lieux mais de trouver des investisseurs qui pourraient y développer un projet. Deux investisseurs bruxellois ont ainsi présenté les infrastructures qu'ils souhaitent y implanter.

"On souhaite que ce bâtiment du 13e siècle reste accessible au public, mais on compte aussi y développer un projet de divertissement immersif avec dix 'escape game' articulés autour de la légende d'Emma, la fille de Charlemagne, qui aurait séjourné dans le château", indique Jean-Paul Biltiau. Le père et le fils envisagent aussi la création de logements insolites, d'un restaurant et d'une brasserie dans l'enceinte du château. "On voudrait y attirer des touristes à la découverte du patrimoine, mais aussi des aventuriers chevronnés qui viendraient vivre les aventures en étant costumés, en totale immersion. Une offre qui n'existe pas encore en Belgique mais qui rencontre un beau succès à l'étranger", détaille le Bruxellois.