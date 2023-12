Une centaine de personnes marchent contre les violences faites aux travailleuses du sexe

Une centaine de personnes ont marché vendredi après-midi dans les rues de Bruxelles, près de la gare du Nord, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe (TDS). Malgré l'entrée en vigueur de la décriminalisation du travail du sexe, considérée comme une "étape importante" dans l'accès aux droits, la sécurité des TDS reste un "enjeu majeur à défendre", ont insisté les deux associations à l'initiative de la marche, Utsopi et Espace P.

Dans des situations d'abus, de coercition ou de violence, les TDS en situation administrative irrégulière ne font pas appel aux services de police car elles craignent d'être enfermées ou expulsées. Or les victimes de violence ou d'exploitation "ne devraient pas redouter d'être détenues ou expulsées lorsqu'elles demandent l'aide de la police", estime Utsopi. C'est la raison pour laquelle "le signalement en toute sécurité de situations dangereuses, d'agression ou d'exploitation subies par les TDS sans papiers" constituera l'un des fers de lance de l'association au cours des deux prochaines années.

Utsopi a tenu à renouveler sa gratitude au gouvernement belge pour la réforme de la loi de 2022 décriminalisant le travail du sexe. Toutefois, pour lutter contre l'exploitation et la violence, des "dispositions supplémentaires et adaptées sont nécessaires". Un grand nombre de TDS n'osent pas dénoncer les faits de violence ou d'exploitation par peur d'éventuelles sanctions. Elles redoutent d'être exposées publiquement, de ne pas être prises au sérieux, ou de voir l'auteur des infractions s'en sortir sans conséquences, expose l'association.

Enfin, les violences qui s'exercent sur les TDS ne se cantonnent pas aux agressions physiques, rappelle Utsopi. "Les discriminations dans tous les champs de la vie représentent autant de violences structurelles et symboliques qui doivent être combattues au quotidien et qui sont l'affaire de toutes et tous."