Une crèche de Châtelet à l'arrêt durant deux jours en raison d'un mouvement de grève

Les membres du personnel de la crèche La Claire Fontaine à Châtelet observeront deux jours de grève jeudi et vendredi pour dénoncer les problèmes relationnels qu'ils entretiennent selon eux avec la responsable de la structure et l'absence de dialogue constructif avec les responsables du CPAS de Châtelet, a confirmé mercredi Philippe Barbion, permanent de la CGSP.

Les problèmes rencontrés datent de plusieurs semaines. Le 14 novembre dernier, les travailleurs du site ont organisé une première journée d'action. Celle-ci n'a pas permis d'apaiser la situation. Ces derniers jours, le conflit semble même s'être envenimé.

"On a l'impression que les responsables veulent dresser les parents contre le personnel. Ils ont en effet refusé de communiquer clairement concernant les deux journées d'action de jeudi et vendredi et les difficultés qu'elles pourraient poser en termes d'accueil des enfants", a affirmé Philippe Barbion.