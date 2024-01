Une exposition pour les 20 ans de la reconnaissance du Carnaval de Binche par l'Unesco

L'exposition "À nos 20 ans !" du Musée international du Carnaval et du Masque marquera l'anniversaire de la reconnaissance du Carnaval de Binche par l'Unesco en 2004. Accessible dès le 13 janvier, elle valorisera le travail de sélection de 20 objets d'histoires de l'afficionado du folklore binchois, Frédéric Ansion.

Peintures et photographies d'époque, fenêtres illustrées de Gilles... L'exposition "À nos 20 ans !" est composée de pièces d'archive multiformes venant notamment de différents habitants de Binche. "Je suis passionné d'histoire, j'arpente les brocantes et les marchés régulièrement. Je trouvais que pour les 20 ans, ce serait symbolique de faire une sélection d'objets insolites ou qui ont été trouvés au fil du temps et qui ne sont pas nécessairement connus du grand public."

L'occasion pour lui de faire un clin d'œil à l'intérêt du bédéiste Hergé pour le folklore de Binche. "Il avait illustré un livre qui a été publié dans les années 30 à propos du carnaval de Binche, duquel est extrait une affiche avec un Gille de Binche. C'est intéressant de voir qu'un artiste aussi connu qu'Hergé ait pu être inspiré du Gille." L'exposition de Frédéric Ansion se déroulera jusqu'au 28 janvier.