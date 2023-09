Une Fashion week aux allures de polar démarre à Paris

Le défilé Balmain est maintenu mercredi soir en dépit du vol inédit de 50 pièces destinées au show: la camionnette qui les transportait de l'aéroport de Roissy en direction du siège de la maison parisienne le 16 septembre a été arrêtée par des individus armés qui ont pris la fuite avec le véhicule.

"Mon équipe et moi-même avons travaillé très dur. Nous allons travailler encore plus, jour et nuit, tout comme nos fournisseurs, mais c'est tellement irrespectueux. Je voulais partager cela avec vous pour vous rappeler de ne jamais rien prendre pour acquis", a écrit Olivier Rousteing à ses 10 millions d'abonnés sur Instagram.