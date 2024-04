Une "force de réaction rapide" européenne dès 2025, selon le ministre français des Armées

Il a justifié ce projet par le fait qu'il y avait "beaucoup de crises sur lesquelles l'OTAN n'est pas compétente et sur lesquelles la France, souvent, mène des opérations seule".

"C'est un sujet clé et sur lequel je souhaite qu'on puisse aboutir dès l'année prochaine, en étant très réactif et très rapide", a déclaré Sébastien Lecornu lors d'un entretien avec la chaîne de télévision France 2.

Il a cité l'exemple de l'évacuation de ressortissants du Soudan l'an passé.

"On a lancé une opération à Khartoum, on a sorti 1.080 nationalités, 1.000 personnes, 200 Français ou (...) 250 de mémoire, dans laquelle on a mis en place un pont aérien majeur avec des A400M, avec des bateaux. Il se trouve que c'était la France (...) pratiquement seule", a-t-il expliqué.

Il est naturel que ce fardeau, qui "a du prix, de la valeur", soit partagé, a-t-il dit.