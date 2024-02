Une patiente violée dans les toilettes des urgences d'un hôpital en France: un homme mis en examen

Les patientes ont été prises en charge pour un soutien psychologique et les familles ont été rencontrées par l'équipe médicale et la direction. Un accompagnement psychologique a également été mis en oeuvre pour les professionnels du service et la direction a rencontré mardi des représentants du personnel, selon la même source.

L'hôpital salue également la réaction "immédiate et exemplaire" des professionnels de santé présents et des équipes de sécurité et "condamne fermement ces actes".

Selon le communiqué, "les enquêtes concernant ces deux agressions présumées de patientes sont actuellement en cours, diligentées par le parquet". Ce dernier n'était pas joignable dans l'immédiat pour apporter des précisions sur la seconde agression.

Le CHU, dont le service des urgences reçoit plus de 220.000 patients par an, mobilise "plus de 150 personnes et près de 600 caméras de vidéoprotection" pour assurer la sécurité de ses sites, précise le communiqué.