Une trentaine de personnes ont protesté contre le règlement anti-mendicité à Namur

Pour les manifestants, qui dénonçaient déjà le règlement anti-mendicité communal dans son ensemble, cette décision est discriminatoire et contraire aux droits humains.

Depuis le 7 juillet, une ordonnance prise par les autorités namuroises interdit la mendicité sur une distance de 20 mètres de part et d'autre des galeries commerçantes et à l'intérieur de celles-ci. Cette mesure, d'application jusqu'au 7 novembre, a été motivée en raison de l'insécurité et de l'insalubrité qui règnent aux alentours de la gare.

"Que certains mendiants se comportent mal est une chose, mais on ne peut pas faire payer la note à tout le monde", a regretté Ludwig Simon, membre fondateur des Mendiants de l'humanité, qui soutient la manifestation. "La violence, le harcèlement, les troubles de l'ordre public, la consommation d'alcool et de drogue ou encore le deal sont déjà condamnés par le règlement général de police. Il faut s'en tenir à cela."

"Ici, on déplace le problème plutôt que d'essayer de le régler", a également souligné Olivier Vangoethem du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP). "C'est de la répression pure. Certains se font contrôler plusieurs fois par jour, sanction financière à la clé. En plus, cette ordonnance concerne uniquement la période estivale. En fait, on cache la misère aux touristes pour mieux soigner l'image de la ville, mais cela ne la fera pas disparaître."

L'action était organisée en front commun par le Syndicat des immenses, le Syndicat autonome liégeois des sans-abri et l'ASBL Solidarités nouvelles, et soutenue par le RWLP et les Mendiants de l'humanité notamment.