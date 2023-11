Une trentaine d'événements inclusifs dans le cadre de la Semaine des handicaps à Bruxelles

La Semaine des handicaps est une initiative de la Ville de Bruxelles, portée par l'Échevine de l'Égalité des chances Lydia Mutyebele. À partir de ce vendredi jusqu'au 3 décembre prochain, une trentaine d'événements - spectacles, pièces de théâtre, films, conférences, débats, etc. - auront lieu dans la commune avec une attention particulière pour les personnes porteuses d'un handicap. Un souci d'inclusivité illustré par le slogan choisi cette année: "On y va?".

"La programmation des activités est variée et vise à toucher le grand public. Une partie de la programmation traitera directement de la question des handicaps, mais la majorité du programme englobe des activités culturelles et sportives - non spécifique au handicap - ouvertes à toutes et à tous, avec des animations pour les adultes et les enfants", a précisé Lydia Mutyebele.