Val-d'Oise: Kendy, 15 ans, nouvelle victime des rivalités interquartiers

Le maire de la commune d'Ezanville, Eric Battaglia (DVD), et des animateurs jeunesse sont venus déposer des fleurs et coller la photo de Kendy à un poteau, à quelques mètres des lieux du drame.

Ce jeune habitant d'Ezanville sortait du lycée, avec deux amis, et rentrait chez lui lorsqu'il a été pris à partie par des jeunes de Domont. Ces derniers étaient venus se venger après une précédente bagarre la semaine dernière, d'après le récit à la presse de l'édile.

Dans une vidéo diffusée hier soir sur le réseau social Snapchat et montrée par un lycéen à l'AFP, on aperçoit sur le trottoir un jeune homme au sol, violemment frappé au corps et à la tête par deux agresseurs. Juste à côté, un autre adolescent est mis à terre et reçoit des coups de poing.

En surbrillance de la vidéo, est écrit "quand je vous dis qu'on les baise ces vieux cons".