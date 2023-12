Vaste coup de filet anti-pédocriminalité en France, 80 interpellations

Parmi les mis en cause, âgés d'une trentaine à plus d'une soixantaine d'années, "cela va de l'élu local au chômeur, en passant par l'ingénieur", détaille le commissaire. "Dans la pédocriminalité, il n'y a pas de profil type, on retrouve toutes les catégories socioprofessionnelles".

Pour cette vaste opération, d'une ampleur "jamais vue" en France selon le commissaire, les policiers ont ciblé les profils étant en contact régulier avec des enfants.

Deux professeurs des écoles, des entraîneurs sportifs, ou un surveillant dans un foyer d'enfants en situation de handicap, ont ainsi été interpellés.