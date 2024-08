Venezuela: l'armée rejette les appels de l'opposition et réaffirme sa "loyauté absolue" à Maduro

"Nous rejetons fermement les propositions désespérées et séditieuses" qui "cherchent à saper notre unité", a déclaré dans un communiqué le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, réaffirmant une "loyauté absolue envers le citoyen Nicolas Maduro Moros (...), légitimement réélu par le pouvoir populaire".

Les forces armées vénézuéliennes ont rejeté mardi les appels au soutien de l'opposition les jugeant "désespérés et séditieux", réaffirmant leur "loyauté absolue" au président Nicolas Maduro dont la réélection est contestée.

Au lendemain du scrutin présidentiel du 28 juillet, le général Vladimir Padrino avait déjà réaffirmé au nom de l'armée "notre loyauté absolue" au président Maduro.

Prensa ministerio de la defensa

L'opposition, qui revendique la victoire, a appelé lundi l'armée, pilier du pouvoir, à se ranger "du côté du peuple" dans la crise qui l'oppose à Nicolas Maduro, proclamé vainqueur par le Conseil national électoral (CNE), s'attirant aussitôt des poursuites pénales du parquet.

"Nous lançons un appel à la conscience des militaires et policiers pour qu'ils se rangent du côté du peuple et de leurs propres familles", ont écrit dans un communiqué commun la leader de l'opposition Maria Corina, qui a dénoncé mardi une "campagne de terreur" dans le pays, et le candidat à la présidentielle Edmundo Gonzalez Urrutia.