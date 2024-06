Vente de sous-marins à la Malaisie en 2002: procès pour corruption requis pour Thales, DCNI et des ex-dirigeants

Vers un procès correctionnel pour une affaire refaisant surface 22 ans après ? Le Parquet national financier (PNF) a requis le renvoi de Thales et DCNI, trois anciens dirigeants et un intermédiaire pour des soupçons de corruption dans la vente de sous-marins à la Malaisie en 2002.

Le 3 juin, le PNF a requis un procès devant le tribunal correctionnel, a appris l'AFP jeudi de sources proche du dossier et judiciaire.

DCNI, alors détenue à 100% par l'Etat et désormais filiale de Naval Group, pourrait comparaître pour corruption active d'agent public étranger et complicité d'abus de confiance, et la holding Thales et deux de ses filiales principalement pour complicité de corruption active d'agent public étranger.

Interrogés par l'AFP, Thales et DCNI "contestent fermement" les faits reprochés.