Vente de sous-marins à la Malaisie en 2002: Thales, DCNI et des ex-dirigeants risquent un procès pour corruption

Au cœur de cette instruction vieille de dix ans, des contrats de consultants conclus en marge de la vente, après plusieurs années de négociations, de deux sous-marins Scorpène et d'un sous-marin Agosta par DCNI, alliée avec Thales, l'un des principaux groupes de défense dans le monde, pour près d'un milliard d'euros.

Le Parquet national financier (PNF) a requis le 3 juin le renvoi en procès des sociétés Thales et DCNI, de trois anciens dirigeants et d'un intermédiaire pour des soupçons de corruption dans la vente de sous-marins à la Malaisie en 2002, a appris l'AFP de source proche du dossier jeudi.

L'enquête a été ouverte après la plainte déposée fin 2009 par l'association anticorruption malaisienne Suaram.

Le 3 juin, comme confirmé par une source judiciaire, le PNF a requis un procès devant le tribunal correctionnel contre DCNI, alors détenue à 100% par l'Etat et désormais filiale de Naval Group, pour corruption active d'agent public étranger et complicité d'abus de confiance; contre la holding Thales et deux de ses filiales principalement pour complicité de corruption active d'agent public étranger.

Interrogés par l'AFP, Thales et DCNI ont indiqué "contester fermement" les faits reprochés.