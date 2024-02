Vervoort et Persoons visitent un projet d'aide aux travailleurs domestiques au Maroc

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et la secrétaire d'État aux Relations internationales et au Commerce extérieur Ans Persoons (Vooruit.brussels) ont visité lundi le projet Karamati, dans la capitale marocaine Rabat. L'organisation vient en aide aux jardiniers et travailleurs domestiques issus de milieux vulnérables, afin de leur permettre de trouver un travail décent. Il s'agit d'un projet dans lequel la Région bruxelloise a investi, dans le cadre de sa politique de coopération au développement.