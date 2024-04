Violences entre jeunes: Attal promet des mesures "extrêmement fortes" pour un "sursaut" de la société

"Nous avons beaucoup renforcé les moyens et nous allons continuer à le faire. Nous allons présenter des mesures dans les prochaines semaines extrêmement claires, extrêmement fortes", a affirmé, sans plus de précisions, le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, lors de la séance des questions au gouvernement.

Gabriel Attal a promis mardi des mesures "extrêmement fortes" en vue d'un "sursaut" de la société et d'un rétablissement de "l'ordre", "partout", dans la rue, les classes et les familles, après plusieurs cas de violences entre jeunes, parfois mortelles, aux abords d'établissements scolaires.

Il répondait à une question de Marine Le Pen, cheffe de file des députés Rassemblement national qui lui demandait ce qu'il comptait "faire pour sortir du commentaire et entrer dans l'action".

"Pour ce sursaut, nous allons continuer à agir, agir partout, agir dans la rue, agir dans les classes, agir dans les familles pour la sécurité, l'ordre et le respect de l'autorité dans notre pays", a-t-il poursuivi.

Le chef du gouvernement a souhaité notamment "aller plus loin dans l'échelle des sanctions à l'école, face à une violence qui commence beaucoup plus jeune" suivant un mot d'ordre qu'il a déjà développé: "+tu casses tu répares, tu salis tu nettoies, tu défies l'autorité on t'apprend à la respecter+".

Le Premier ministre s'exprimait le jour des obsèques de Shemseddine, adolescent de 15 ans battu à mort jeudi dernier à Viry-Châtillon, qui se sont déroulées à la mosquée de Savigny-sur-Orge (Essonne) dans la plus stricte intimité.

Quatre jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat dans la nuit de dimanche à lundi après la mort du garçon, roué de coups devant son collège de Viry-Châtillon pour un différend lié à la sœur de deux d'entre eux.