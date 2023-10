Violences sexuelles: le navigateur Kevin Escoffier suspendu 18 mois par la FFVoile

Le marin de 43 ans a été sanctionné par l'instance pour des "comportements inappropriés" envers une membre de son équipe lors d'une escale de la course autour du monde The Ocean Race, selon une source proche du dossier.

Dans un témoignage transmis à la fédération dans le cadre de la procédure, la jeune femme décrit une agression sexuelle lors d'une soirée dans un bar à Newport (Etats-Unis) en mai.

Kevin Escoffier, "qui maintient ses plus fermes contestations et entend être totalement disculpé", va faire appel de cette décision, a annoncé son avocate, Me Virginie Le Roy, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Selon le journal Le Parisien, le navigateur a également été sanctionné d’une inéligibilité de 10 ans au sein des instances dirigeantes de la fédération. Contactée par l'AFP vendredi, la FFVoile n'a pas souhaité faire de commentaire sur cette décision.