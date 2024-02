Vives tensions au Salon de l'agriculture à Paris: les portes s'ouvrent au public avec du retard

Le 60e Salon de l'agriculture a ouvert au grand public samedi à Paris avec près d'une heure et demi de retard causée par l'irruption d'agriculteurs manifestant contre Emmanuel Macron, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Mais le pavillon envahi par les manifestants et où des heurts se sont produits avec les forces de l'ordre, celui où se trouvent les vaches, cochons et chèvres, reste fermé et "ouvrira ultérieurement en fonction de la situation", ont indiqué les organisateurs du salon dans un communiqué.