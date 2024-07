Voitures neuves: la part des électriques a reculé en Europe au premier semestre

"Pendant ce temps, les marchés qui disposent d'incitations fortes et fiables pour encourager l'adoption des VE récoltent les fruits de leurs efforts. Grâce à un cadre réglementaire favorable et au leasing social, la France progresse et dépasse maintenant largement l'Allemagne en part de marché pour l'électrique", explique M. Mathieu.

Plutôt que de choisir des voitures électriques, où l'offre de modèles économiques reste limitée, les acheteurs se sont davantage tournés vers les modèles hybrides (+22,3% au premier semestre), qui représentent désormais 29,2% du marché.

Toutes motorisations confondues, le marché européen a connu un léger rebond au premier semestre, à 5,7 millions de véhicules (+4,5%), mais les ventes restent loin de leur niveau d'avant-Covid.

Les ventes de modèles à essence et diesel ont poursuivi leur chute dans la plupart des pays européens mais rebondi en Allemagne et en Italie. Ces deux motorisations représentent respectivement 35,3% et 12,9% du marché européen.

- Normes CO2 -

La stagnation des modèles électriques est un défi pour les constructeurs, qui doivent se conformer début 2025 à des normes d'émissions de CO2 plus sévères, sous peine de lourdes amendes.

"On est cette année sur un plateau", a expliqué le directeur de la marque Renault, Fabrice Cambolive, jeudi matin. "Mais l'ensemble des constructeurs a investi fortement pour dynamiser le marché électrique. On attend une progression du marché, notamment sur le segment B (compactes) dès la fin de cette année, avec une offre fournie".

Renault compte notamment prendre sa part de ce rebond électrique au deuxième semestre avec les lancements du Scenic et de la R5 électriques.

"L'enjeu n'est plus tant de fabriquer que de vendre. On est dans une période critique où on a le résultat des investissements faits ces dernières années" dans les gammes hybrides et électriques, souligne Marc Mortureux, de la Plateforme automobile, qui représente les constructeurs et équipementiers français.

Il faut cependant "que les pays aient des politiques cohérentes pour tenir les objectifs ambitieux fixés au niveau européen", souligne M. Mortureux. "S'il n'y a que la France qui tire, ça ne va pas marcher".

Dans ce climat incertain, le pionnier des hybrides Toyota tire son épingle du jeu au premier semestre (+20,7%), notamment avec ses Yaris assemblées en France, et sa part de marché atteint 7,8%, à égalité avec le groupe Hyundai-Kia.

Le leader du marché Volkswagen progresse de 4,1%, notamment grâce à ses marques Skoda et Cupra.

Le numéro 2 Stellantis (+0,5%) voit sa part de marché reculer à 18%, avec une baisse des ventes chez Peugeot notamment. Le groupe Renault est en légère hausse (+2%), grâce à ses marques Dacia et Alpine.