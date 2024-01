"Voyage de la mémoire" pour une délégation sportive à Auschwitz avant les JO

Contre l'antisémitisme et le racisme, le sport a aussi "un rôle à jouer", notamment auprès "des jeunes générations": c'est le sens du voyage inédit effectué dimanche par une délégation sportive française dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, à l'approche des Jeux olympiques.

"On va passer six heures dans le camp, c'est-à-dire plus que la plupart des gens qui y ont été déportés": avec ce brutal rappel que 80% des arrivants étaient envoyés directement vers les chambres à gaz, le guide donne le ton, dans le car qui amène la vingtaine de sportifs et responsables de fédération (boxe, basket) vers le plus grand camp d'extermination construit par les nazis, dans le sud de la Pologne.