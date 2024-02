Wassim Allouka récompensé par le prix Amnesty Jeunes des droits humains

Créé en 2019, le Prix Amnesty Jeunes des droits humains récompense une personne (ou un groupe de personnes âgées de 35 ans maximum), vivant en Belgique et étant reconnue par les jeunes militants de l'organisation pour la qualité de son action en faveur des droits humains.

Il "représente la consécration de tout un parcours de vie, parsemé de moments extrêmement difficiles et me donne l'énergie qui illumine mon chemin pour plus d'engagements et de détermination à l'avenir", s'est réjoui Wassim Allouka, après avoir décroché cette précieuse récompense.