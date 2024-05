Yannick Noah, Alice on the Roof et Kid Noice en ouverture de la Ducasse de Mons

Pour la troisième année consécutive, la RTBF et la Ville de Mons s'associeront dans le cadre des concerts de la soirée d'ouverture de la Ducasse. Ceux-ci animeront la Grand-Place de Mons le 24 mai.

Une émission en direct sur La Une sera proposée le 24 mai dès 20h15 depuis le kiosque, à proximité de la scène, en prélude des festivités du "Doudou". Le programme des concerts, annoncés vendredi par la RTBF, commencera dès 20h50 et rassemblera Yannick Noah, dont le dernier concert en Belgique remonte à 2022, la Montoise Alice on the roof, Kid Noize ou encore DJ Joss Mendosah.

La Ducasse de Mons se poursuivra jusqu'au 2 juin, avec un programme très nourri comprenant, notamment, les festivités rituelles le dimanche 26 mai, qui regrouperont quelque 1.600 acteurs et qui culmineront avec le Combat dit "Lumeçon" entre Saint-Georges et le Dragon sur la Grand-Place.