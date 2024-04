A 100 jours des JO de Paris, Macron s'invite sur BFMTV avant une visite du chantier du Grand Palais

A trois mois de la cérémonie d'ouverture, et alors que les nuages s'accumulent à l'international, le chef de l'Etat entend relancer la ferveur pour le rendez-vous olympique, alors que seuls 53% des Français se disent "intéressés" par les Jeux selon un sondage Ipsos paru dans La Tribune Dimanche, huit points de moins qu'il y a six mois.

J-100: Emmanuel Macron lance symboliquement lundi le compte à rebours des Jeux olympiques de Paris, d'abord avec une interview sur BFMTV et RMC à 08H20, avant une inspection de chantier du Grand Palais, à Paris, qui doit abriter plusieurs épreuves.

Et, si deux tiers des personnes interrogées estiment bonne l'idée que le coup d'envoi des festivités se déroule sur la Seine (600.000 personnes sont attendues), elles sont autant à craindre que le fleuve parisien ne soit pas "baignable" d'ici la fin juillet.

Pire: une majorité de sondés se disent "inquiets" sur la capacité de la France à assurer le bon déroulement de ces JO.

Lundi matin, il s'agira ainsi pour le chef de l'Etat de revenir "notamment sur l'héritage de ces Jeux en France, les défis logistiques et sécuritaires, les attentes et les envies des Français, ainsi que les chances de médailles et les enjeux sportifs pour nos athlètes", ont précisé les chaînes du groupe Altice Médias.