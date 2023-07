12.000 personnes mobilisées pour assurer la sécurité du sommet de l'Otan à Vilnius

Parmi ces effectifs, figureront 3.000 soldats lituaniens et un millier de soldats de pays alliés, ont précisé un officier chargé de la sécurité lituanienne et un porte-parole militaire lors d'une conférence de presse à Vilnius à une semaine du sommet, prévu les 11 et 12 juillet.

Quarante-huit délégations étrangères y sont attendues, dont les présidents américain, français et turc, Joe Biden, Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan, mais aussi des dirigeants de pays d'Asie Pacifique (Australie, Corée du Sud, Japon et Nouvelle-Zélande) ainsi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce qui représente quelque 2.400 délégués, dont 40 chefs d'État et de gouvernement.