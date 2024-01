2023, année la plus chaude: un "simple aperçu" d'un avenir "catastrophique" - 2

"Nous devons répondre aux records de températures par des actions révolutionnaires. M. Guterres pense que les dirigeants doivent s'engager à de nouveaux plans d'action climatiques sérieux, à mettre un terme à l'ère des énergies fossiles rapidement et équitablement, et à investir pour aider les pays les plus vulnérables à lutter contre le chaos climatique", a-t-il ajouté.

"Nous pouvons encore éviter le pire de la catastrophe," estime-t-il, "mais seulement si nous agissons maintenant avec l'ambition nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5°C et assurer la justice climatique", a-t-il encore indiqué.

Comme cela était attendu, 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés, a annoncé mardi le Service Copernicus sur le changement climatique (C3S). Dans son rapport énumérant "les faits marquants sur le climat mondial" en 2023, le service européen indique que la température moyenne mondiale était de 14,98°C, soit 0,17°C de plus que la valeur annuelle la plus élevée mesurée en 2016, qui jouissait jusqu'à présent du titre de l'année la plus chaude.