2023, année la plus chaude: un "simple aperçu" d'un avenir "catastrophique"

"Nous devons répondre aux records de températures par des actions révolutionnaires", a ajouté Stéphane Dujarric devant la presse, assurant malgré tout qu'Antonio Guterres pense toujours que le pire peut être évité.

Comme cela était attendu, 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés, a annoncé mardi le Service Copernicus sur le changement climatique (C3S). Dans son rapport énumérant "les faits marquants sur le climat mondial" en 2023, le service européen indique que la température moyenne mondiale était de 14,98°C, soit 0,17°C de plus que la valeur annuelle la plus élevée mesurée en 2016, qui jouissait jusqu'à présent du titre de l'année la plus chaude.