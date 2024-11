À 3 jours d'une élection présidentielle historique, quels sont les grands enjeux de cette campagne?

Voici les grands enjeux politiques de cette campagne présidentielle américaine.

1/ Economie

Après trois années de forte inflation, le pouvoir d'achat est un sujet de préoccupation majeur pour de nombreux Américains.

Donald Trump, qui avait comme président réduit le taux d'imposition des plus riches et des entreprises, a promis des droits de douane de "plus de 10%" sur toutes les importations, ce qui lui permettra de financer une large baisse d'impôts.

Le candidat républicain s'est aussi engagé à faire des Etats-Unis "la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies".

De son côté, la démocrate Kamala Harris se présente comme la candidate des classes moyennes et veut créer une "économie des possibles". Si elle a repris certains engagements de Joe Biden sur la taxation des grandes fortunes, elle les a tempérés.