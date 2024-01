350 manifestants dénoncent, à Bruxelles, les violences contre les civils palestiniens

Quelque 350 personnes se sont réunies ce dimanche, devant la Bourse de Bruxelles, pour commémorer les femmes et les enfants tués à Gaza, trois mois après l'attaque du Hamas contre Israël.

Un si-in a notamment été organisé dans le hall du bâtiment rénové. Au cours de celui-ci, les manifestants tenaient dans leurs bras une poupée enveloppée dans une couverture blanche tachée de faux sang.

Plus de 22.500 Palestiniens ont été tués ces dernières semaines, dont 70% sont des femmes et des enfants, selon les manifestants qui continuent à réclamer un cessez-le-feu immédiat dans la région, une demande qui doit être appuyée par l'Europe et la Belgique.