60 millions de personnes menacées par la famine dans le nord-est de l'Afrique

Dans la Corne de l'Afrique, plus de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. En Somalie et au Soudan du Sud, des milliers de personnes n'ont souvent pas la possibilité de manger plusieurs fois par semaine. La situation est également désastreuse en Érythrée, au Soudan et en Ouganda, selon les Nations unies.

Parmi les causes de cette crise, on retrouve la pandémie de grippe aviaire, les conflits armés, les épidémies d'Ebola et de choléra, ainsi que les prix élevés des denrées alimentaires. Par moins de 60 millions de personnes risquent de mourir de faim cette année, contre 26 millions en 2016.