7-Octobre: Biden et Harris engagés auprès d'Israël, appellent à la paix

Partager:

Joe Biden et Kamala Harris ont exprimé lundi leur soutien à Israël, un an après l'attaque sans précédent du Hamas, tout en appelant à une insaisissable paix au Proche-Orient, alors que le conflit pourrait influer sur l'élection présidentielle le mois prochain. "Je reste totalement engagé pour la sécurité du peuple juif, la sécurité d'Israël et pour son droit d'exister", a fait savoir le président américain dans un communiqué.

"Beaucoup trop de civils ont beaucoup trop souffert pendant cette année de conflit", a-t-il ajouté. "Je n'oublierai jamais l'horreur du 7 octobre 2023", a pour sa part déclaré la vice-présidente, candidate démocrate à la Maison Blanche, dans un communiqué séparé. Elle a déclaré avoir "le coeur brisé par l'ampleur de la mort et de la destruction à Gaza au cours de la dernière année", ajoutant: "Je me battrai toujours pour que les Palestiniens puissent concrétiser leur droit à la dignité, à la liberté, à la sécurité et à l'autodétermination". Son rival républicain Donald Trump s'est rendu sur la tombe d'un rabbin ultra-orthodoxe à New York où il a participé à une prière, kippa noire sur la tête.

"Les atrocités (...) du 7 octobre n'auraient jamais eu lieu si le président Trump était toujours à la Maison Blanche", a affirmé son équipe de campagne dans un communiqué, en jugeant "impératif" qu'il gagne l'élection afin de "mettre fin au bain de sang causé par le régime terroriste iranien, qui est plus fort et plus riche aujourd'hui à cause de la faiblesse et de l'incompétence de l'administration Biden-Harris." L'ancien président doit participer à une autre cérémonie à Miami en début de soirée. - Bougie - Son successeur Joe Biden a quant à lui organisé une sombre et brève cérémonie à la Maison Blanche. Les yeux clos par moments, il a écouté une prière funèbre psalmodiée par un rabbin, ami de la famille de l'Israélo-Américain Hersh Goldberg-Polin, enlevé par le Hamas le 7 octobre et dont le corps a été retrouvé le 1er septembre. Après un moment de silence, il a allumé une bougie en mémoire des victimes. La vice-présidente Kamala Harris a prévu de planter un arbre pour marquer le premier anniversaire du massacre perpétré par le mouvement islamiste palestinien en Israël, dont Washington est le premier soutien militaire.