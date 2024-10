7-Octobre: "La situation ne fait qu'empirer", déplore le chef de la diplomatie européenne

Un an après la "terrible attaque" contre Israël, le Proche-Orient est "au bord d'une conflagration totale que la communauté internationale semble incapable de contrôler", a déploré lundi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"La situation ne fait qu'empirer. Les populations de la région sont plus en danger que jamais et sont prisonnières d'un cycle sans fin de violence, de haine et de revanche", a-t-il déclaré dans un communiqué.