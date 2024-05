70% des journalistes traitant de l'environnement victimes de menaces, pressions, attaques

Plus de 70% des journalistes de 129 pays qui traitent des questions environnementales ont indiqué avoir été victimes de menaces, de pressions ou d'attaques, alerte l'Unesco dans une enquête révélée vendredi à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Dans son nouveau rapport "Presse et planète en danger", l'Unesco indique avoir mené en mars une enquête auprès de 905 journalistes et que plus de 70% d'entre eux déclarent avoir été la cible "d'attaques, de menaces ou de pressions" en lien avec leurs enquêtes sur des questions environnementales.

Parmi eux, deux sur cinq disent avoir subi des violences physiques.