72 personnes avaient perdu la vie: le crash d'avion au Népal en janvier serait dû à une "mauvaise manœuvre d'origine humaine"

"Techniquement, l'avion était dans un bon état, mais on pense qu'une mauvaise manoeuvre d'origine humaine a causé son crash", a expliqué Buddhi Sagar Lamichhane, au terme de plusieurs mois d'investigations.

Le texte évoque "des facteurs humains comme une charge élevée de travail et le stress qui semblent avoir entraîné une erreur d'identification et de sélection des hélices."

L'équipage n'avait pas remarqué les signaux avertissant de l'arrêt des hélices, est-il expliqué.

L'avion, un bimoteur ATR 72 de la compagnie népalaise Yeti Airlines qui transportait 68 passagers et quatre membres d'équipage, s'est écrasé alors qu'il effectuait la liaison entre la capitale Katmandou et Pokhara (centre), centre de pèlerinage et important point de passage pour les trekkeurs.

Parmi les occupants de l'appareil, se trouvaient six enfants et 15 ressortissants étrangers.