737 MAX: Ryanair renforce ses propres contrôles qualité chez Boeing

Le 737 MAX a connu des accidents mortels en 2018 lorsqu'un appareil de la compagnie indonésienne Lion Air s'était écrasé en mer après avoir décollé de Jakarta, et en 2019 avec le crash d'un avion d'Ethiopian Airlines quelques minutes après son décollage d'Addis-Abeba. Ces accidents avaient conduit à des enquêtes et une longue immobilisation.

"Il s’agit certainement de l’avion le plus audité, le plus contrôlé et le plus réglementé jamais construit", a assuré M. O'Leary mardi. "Mais (Boeing) ne peut pas commettre ce genre d’erreurs", a-t-il ajouté, en référence à l'incident du vol d'Alaska.

L'agence américaine de régulation de l'aviation civile (FAA), qui a ouvert une enquête formelle sur une possible défaillance de Boeing, a annoncé vendredi que tous les avions 737 MAX 9 devront rester cloués au sol jusqu'à ce que le constructeur fournisse davantage de données sur cet incident.