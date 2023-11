80 Belges et ayants droit sortis de Gaza via Rafah, annonce Hadja Lahbib

Quelque 80 Belges et ayants droit viennent de quitter Gaza via le point de passage de Rafah, à la frontière égyptienne, annonce mercredi soir la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, sur le réseau social X (anciennement Twitter).

"Soulagement pour quelque 80 Belges et ayants droit qui viennent de sortir de Gaza via le point de passage de Rafah. Nos équipes sont là pour les accueillir et les assister. Nous restons mobilisés pour tous ceux qui sont encore dans l'enclave palestinienne", y écrit-elle alors que le Premier ministre doit s'envoler, ce mercredi soir, pour Israël et les territoires palestiniens.

Au total, 330 Belges et ayant-droits sont recensés dans la Bande de Gaza, selon des chiffres communiqués lundi par un représentant des Affaires étrangères en commission des Relations extérieures de la Chambre. Le 2 novembre, cinquante d'entre eux ont pu être évacués, avant d'autres évacuations au compte-gouttes.