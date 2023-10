Abbas exige la "fin immédiate de l'agression" contre le peuple palestinien

Le président de l'Autorité palestinienne a exigé jeudi "la fin immédiate de l'agression" contre le peuple palestinien, dans une première déclaration publique depuis l'assaut meurtrier lancé samedi par le Hamas contre Israël, qui fait pleuvoir depuis lors des milliers de bombes et roquettes sur Gaza.

Lors d'une rencontre à Amman avec le roi Abdallah II de Jordanie, Mahmoud Abbas a demandé la "fin immédiate de l'agression maximale contre le peuple palestinien", et "insisté sur le rejet des pratiques consistant à tuer des civils ou à les maltraiter dans les deux camps", selon un communiqué de la présidence palestinienne.

Il a par ailleurs mis en garde contre les conséquences de l'arrêt de la seule centrale électrique de la bande de Gaza, "faute de carburant", estimant qu'elle va provoquer "une véritable catastrophe pour tous les services sanitaires et humanitaires" de ce territoire peuplé de 2,4 millions d'habitants. Cette centrale a été arrêtée mercredi après-midi, faute de carburant, et les hôpitaux sont débordés et manquent de matériel.