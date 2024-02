Accord européen sur le 13e train de sanctions contre la Russie

"Ce paquet est l'un des plus vastes approuvés par l'UE", a souligné la présidence belge du Conseil, confirmant qu'il sera définitivement validé par procédure écrite ce samedi 24 février.

Son ampleur tient surtout à l'importante extension de la liste des personnes et des organismes dont les avoirs dans l'UE seront gelés, avec lesquelles tout commerce est interdit (en plus de l'interdiction personnelle d'entrer sur le territoire de l'UE): près de 200 personnes et entreprises seront ajoutées. Le nombre précis et les identités seront connus lors de la publication au Journal officiel, après l'adoption formelle attendue samedi.