Accord Israël-Hamas: 39 Palestiniens seront libérés des prisons israéliennes, selon Doha

Dans le cadre d'un accord conclu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, "39 civils palestiniens seront relâchés aujourd'hui (dimanche) en échange de la libération de 13 détenus israéliens de Gaza, ainsi que d'un détenu de nationalité russe et de trois Thaïlandais", a indiqué Majed Al-Ansari dans un message sur X (ex-Twitter).

L'accord, négocié par le Qatar avec l'appui des Etats-Unis et de l'Egypte et entrée en vigueur vendredi, prévoit quatre jours de trêve, le passage de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et la libération d'un total de 50 otages, sur les plus de 200 encore retenus à Gaza, et de 150 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes.