Accord pour la libération d'otages à Gaza: un casse-tête logistique avant d'arriver à la fin de la guerre?

Israël et le Hamas ont annoncé mercredi la conclusion d'un accord prévoyant la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve de quatre jours dans le territoire palestinien, encore visé par des frappes israéliennes.

Le Hamas doit les identifier, les localiser, aller les chercher à droite et à gauche. D’où la demande du Hamas qu’Israël cesse aussi sa surveillance par drone. Chaque jour, un certain nombre d’otages seront libérés pour atteindre 50 le quatrième jour. C’est la Croix-Rouge Internationale qui ira les récupérer à Gaza et les ramènera en Israël.

On l'a entendu le Hamas pourrait libérer 10 otages supplémentaires par jour de cessez-le-feu supplémentaire. Ce pourrait être la fin de la guerre à Gaza ? C'est l'objectif du Hamas, qui détient une arme psychologique avec ce chantage de libération au compte-gouttes. Si on compte, cela pourrait faire 19 jours de trêve supplémentaires. Israël craint que lors de ces pauses, le Hamas en profite pour se réorganiser et se réarmer. Les services secrets israéliens vont continuer à travailler pour récolter le plus d'informations possible. C'est tout le dilemme du gouvernement israélien. Mardi soir, le Premier ministre a réafirmé: "Nous sommes en guerre et la guerre va continuer pour éradiquer le Hamas et libérer les otages."

La pression va être terrible sur le Premier ministre, à la fois de la part des familles des otages qui n'auront pas encore été libérés, et à la fois d'une partie de la communauté internationale, qui va tout faire pour essayer de transformer cette trève en fin de guerre. Est-ce que cela va faire plier le gouvernement israélien? C'est la grande inconnue.