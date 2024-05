Accord sur les pandémies: divergences sur la manière d'y parvenir

Les Etats-Unis et les pays africains ont fait part mardi de leurs divergences sur la manière de parvenir à un accord mondial sur la gestion des futures pandémies, lors de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) qui se tient chaque année à Genève.

Secoués par les ravages causés par le Covid-19, qui a tué des millions de personnes, détruit les économies et paralysé les systèmes de santé, les pays ont déjà passé deux ans à tenter de parvenir à des engagements contraignants pour lutter contre les futures pandémies.

Mais la négociatrice en chef des Etats-Unis, Pamela Hamamoto, a déclaré que "des divergences fondamentales subsistent sur des questions essentielles" et qu'il faudra des délibérations approfondies pour les résoudre.

Les pays africains souhaitent que l'on puisse "finaliser l'accord sur la pandémie" et que le résultat soit soumis à une session de l'assemblée spécialement convoquée avant la fin de l'année 2024.

L'Afrique du Sud a déclaré que les négociations devaient se poursuivre et que les chapitres déjà approuvés ne seraient pas rouverts à la négociation.

Le président de la commission de l'Assemblée a proposé la création d'un groupe de rédaction, qui commencerait à travailler mercredi, afin d'examiner les différentes options.

L'Allemagne a estimé que 80% des questions les plus importantes avaient déjà fait l'objet d'un accord, ajoutant que l'accord pourrait être finalisé "au plus tard dans un an".

Le Canada et la Suisse ont fait valoir qu'il ne fallait pas précipiter l'accord, tandis que le Japon a estimé qu'un an était nécessaire.