Accusé d'agression sexuelle, un sénateur australien prié de démissionner

"Je pense qu'il est dans le meilleur intérêt de chacun qu'il démissionne du Parlement, et j'espère qu'il sera capable de faire cela le plus tôt possible et de chercher l'aide dont il a besoin", a dit M. Dutton à 2GB, une radio de Sydney.

Le dirigeant a d'ores et déjà écarté M. Van, 58 ans, de son groupe parlementaire. Mais il ne peut le contraindre à démissionner.

Le sénateur Van a qualifié de "scandaleuses", "fabriquées et "totalement fausses" les allégations qui le visent.