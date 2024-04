Action en justice contre l'État néerlandais pour les effets nocifs de "polluants éternels"

Une dizaine d'organisations ont déclaré mercredi avoir intenté une action en justice contre l'Etat néerlandais en raison des effets nocifs aux Pays-Bas des "polluants éternels", utilisés notamment dans des textiles, poêles antiadhésives et cosmétiques.

"Les groupes d'intérêt se sont unis pour demander des comptes à l'État pour sa négligence grave dans son devoir de diligence visant à protéger les citoyens néerlandais, les animaux et l'environnement contre les effets nocifs de la pollution par les PFAS", a poursuivi le cabinet d'avocats, Knoops' advocaten.

Ils sont par exemple utilisés dans les textiles imperméables, les poêles antiadhésives (Téflon), des détergents, des cosmétiques et bien d'autres objets.

"Bien que l'État soit conscient depuis un certain temps des conséquences graves de l'exposition aux PFAS pour la santé (publique) et l'environnement, l'État ne prend pas de mesures suffisantes pour limiter et prévenir les dommages causés par les PFAS", a-t-il affirmé.

Le collectif demande notamment que l'État soit reconnu responsable de la pollution par les PFAS et qu'il mène une enquête sanitaire nationale, a rapporté la télévision publique NOS.

L'État néerlandais dispose d'un délai de trois mois pour satisfaire à toutes les exigences, a précisé la NOS, sans quoi le procès aura bien lieu. Il s'ouvrira alors le 7 août devant le tribunal de La Haye, a indiqué le cabinet d'avocats.