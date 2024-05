Activités humaines et changement climatique menacent les zones humides les mieux préservées d'Équateur

Cette bulle verte, la deuxième plus grande zone protégée du pays après le parc Yasuni, est menacée par la déforestation, l'exploitation minière et la pollution.

"Un sage qui connaissait l'esprit de cette jungle et l'esprit du fleuve", originaire d'un autre village, a pris "du yagé (ayahuasca) dans la lagune et a fermé les portes des poissons, des tortues", raconte-t-il à l'AFP.

Couvrant près de 600.000 hectares, le système lacustre de Cuyabeno et les réserves voisines de Lagartococha et Yasuni ont été déclarés en 2017 "zones humides d'importance internationale" pour lutter contre le changement climatique dans le cadre de la Convention de Ramsar, traité environnemental sous l'égide de l'Unesco.

Ensemble, ils forment une zone de protection faunistique protégée à la triple frontière avec la Colombie et le Pérou, qui abrite plus de 200 espèces d'amphibiens et de reptiles, 600 espèces d'oiseaux et plus de 160 espèces de mammifères.

"Il n'y a plus autant de poissons qu'avant, et cela est dû en partie aux activités humaines en amont, comme l'exploitation minière ou la pollution", explique Jorge Celi, directeur de la chaire Unesco de gestion des eaux tropicales à l'université publique d'Amazonie Ikiam.