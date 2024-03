Adoptions internationales: le gouvernement reconnaît des "manquements collectifs"

"Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu des manquements collectifs dans la protection due aux enfants et qu’ils ont pu avoir des conséquences jusqu’à leur vie d’adulte", indique le secrétariat d'Etat à l'Enfance dans un communiqué, après la remise d'un rapport sur les pratiques illicites dans les adoptions internationales.

Une mission d'inspection interministérielle (Affaires étrangères, justice, enfance), mandatée en novembre 2022, a rendu mercredi un rapport de 118 pages à la ministre chargée de l'Enfance et des Familles Sarah El Haïry et au ministre délégué chargé de la Francophonie et des Français de l’étranger Franck Riester.

Elle appelle la France à "reconnaître" officiellement et "sans détours" des "carences collectives" et à prendre "en considération" les "conséquences" dommageables pour les adoptés.

"L'essor de l'adoption internationale dans un contexte non ou peu régulé s'est accompagné d'importantes dérives", reconnaissent les inspecteurs, qui ont procédé à 179 auditions.