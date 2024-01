Affaire Jubillar: décision le 8 février sur la demande de supplément d'information (avocats)

"Nous estimons que tout ce qui doit être fait pour chercher la vérité doit être ordonné", a affirmé Me Martin.

"Chacune des parties a donné son avis et dans quelques jours la chambre de l'instruction (de la cour d'appel, NDLR) donnera le sien", a-t-il ajouté, précisant que la décision serait connue le 8 février.

Jeudi "le débat a porté sur l'utilité ou non d'accéder aux demandes de l'accusation, du parquet général, de faire droit au supplément d'information qui a été sollicité", a expliqué Me Alexandre Martin, l'un des avocats de Cédric Jubillar, à l'issue d'une audience à huis clos d'environ deux heures.

Initialement, l'audience de la chambre de l'instruction devait examiner l'appel formulé en novembre par les avocats de la défense contre l'ordonnance de mise en accusation (OMA) renvoyant Cédric Jubillar devant les assises.

Mais les discussions se sont focalisées sur la demande de supplément d'information déposée ce mois-ci par le parquet général.

Me Emmanuelle Franck, autre avocate de Cédric Jubillar, a estimé que ce nouvel épisode dans la procédure illustrait "ce qu'on dit depuis maintenant deux ans et demi: alors qu'un homme est encore incarcéré, qu'une instruction est clôturée, on se rend compte qu'on est encore en train de rechercher la vérité".