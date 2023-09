Afflux de travailleurs en août aux Etats-Unis, le taux de chômage grimpe

Un afflux de nouveaux travailleurs en août a fait grimper le taux de chômage des Etats-Unis à son plus haut niveau depuis février 2022, signal que la situation se rééquilibre après deux années de pénurie de main d'oeuvre, et une bonne nouvelle face à l'inflation.

Ce paradoxe s'explique par l'arrivée sur le marché du travail, le mois dernier, de plus d'un demi-million de personnes.

"C'est vraiment encourageant", a salué sur la chaîne CNBC la directrice de l'équipe d'économistes de la Maison Blanche, Lael Brainard.

Cela est lié, a-t-elle assuré, à "la bonne économie (créé par le) président Biden, de bons emplois et de bons salaires. Les gens reviennent et vont travailler et l'économie est beaucoup plus résiliente, beaucoup plus équilibrée. Nous constatons cet équilibre sur le marché du travail, et c'est pourquoi l'inflation a diminué".