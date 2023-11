Affontements en Sierra Leone: la police publie photos et noms de 34 "fugitifs"

La police sierra-léonaise a publié mardi les photos et les identités de 34 hommes et femmes recherchés en lien avec les affrontements qui ont fait une vingtaine de morts dimanche dans la capitale Freetown.

Parmi les 32 hommes et deux femmes présentés comme "fugitifs" figurent des soldats et des policiers en activité ou à la retraite et des civils.

La communication de la police postée sur les réseaux sociaux promet une "belle récompense" à quiconque fournira des informations conduisant à leur capture.