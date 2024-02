Afghanistan: 25 morts dans un glissement de terrain causé par de fortes chutes de neige

L'éboulement de rocaille, de terre, de neige et de débris divers a ravagé dimanche soir Nakre, un village de la vallée de Tatin, dans la province du Nouristan.

Au moins 25 personnes ont été tuées et huit blessées dans un glissement de terrain provoqué par de fortes chutes de neige dans le nord-est de l'Afghanistan, a annoncé lundi le ministère de la Gestion des catastrophes.

"A la suite du glissement de terrain, environ 25 personnes ont été tuées et huit blessées", a déclaré le porte-parole du ministère, Janan Sayeq, dans une vidéo envoyée à la presse, avant de préciser à l'AFP que le bilan pourrait encore s'aggraver.

Une vingtaine de maisons ont été détruites ou fortement endommagées, a raconté à l'AFP Jamiullah Hashimi, le responsable de l'information et de la culture du Nouristan, frontalier du Pakistan et essentiellement couvert de forêts et par les montagnes de l'Hindou Kouch.

La neige, qui continuait de tomber, retardait les secours, l'une des principales routes menant à cette province étant bloquée, tandis qu'"à cause des nuages et de la pluie, les hélicoptères ne peuvent pas se poser au Nouristan", selon Mohammad Nabi Adel, le responsable des travaux publics dans cette province.