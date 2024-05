Afghanistan: 50 morts dans de nouvelles crues dans l'ouest du pays

"Cinquante habitants de la province de Ghor (ouest) ont été tués par les inondations de vendredi et un certain nombre d'autres sont portés disparus", a annoncé le porte-parole de la police, Abdul Rahman Badri.

Des inondations soudaines dans l'ouest de l'Afghanistan ont tué au moins 50 personnes, a annoncé samedi la police provinciale, une semaine après des crues similaires qui ont tué plus de 300 personnes dans le nord.

Quelque 2.000 habitations ont été détruites, des milliers d'autres endommagées. "Ces terribles inondations ont également tué des milliers de têtes de bétail, détruit des centaines d'hectares de terres agricoles, des centaines de ponts et des milliers d'arbres", a-t-il ajouté.

Zahir Zahid, un habitant du district de Firozkoh, a expliqué à l'AFP que lui et sa famille ont couru vers un terrain plus élevé lorsqu'ils ont été alertés par des tirs aériens et les haut-parleurs des mosquées de l'arrivée imminente d'inondations.

"Cinq minutes après, une énorme et horrible crue soudaine a déferlé et a tout emporté. Je l'ai vue détruire ma maison de mes propres yeux", a-t-il dit, joint par téléphone.